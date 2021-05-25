Dünya bu fotoğrafı konuşuyor... Cansız bedenleri sahile vurdu!

Libya'nın Zuwara sahilinden yürek burkan görüntüler geldi. Göçmen tekneleri battıktan sonra çocukların cansız bedenleri Libya sahiline vurdu.

Avrupa sınırlarında yaşanan göç krizi yine bir insanlık dramına sahne oldu.

Akdeniz'de göçmen tekneleri battı. Umuda yolculuk için teknede olan çocukların cansız bedenleri sahillere vurdu.

Oscar Camps tarafından Libya'nın Zuwara sahilinde çekilen bu görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Defalarca kez paylaşılan kareler hakkında binlerce yorum yapıldı. Pek çok kullanıcı bu görüntülerin Aylan bebeği hatırlattığı yorumunu yaptı.

İtalyan gazeteci ve Libya uzmanı Nancy Porsia, çocukların cansız bedenlerinin Libya ordusu tarafından toplanıp yakındaki mezarlığa gömüldüğünü açıkladı.

Fotoğrafların viral olması sonrası Birleşmiş Milletler'den de bir açıklama geldi.

Hürriyet