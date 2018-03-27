BELEDİYELERDE UBP BİR ADIM ÖNDE!

Haziran ayında yapılacak Yerel Yönetim seçimlerine yönelik partiler yoğun bir çalışma içinde.

Haziran ayında yapılacak Yerel Yönetim seçimlerine yönelik partiler yoğun bir çalışma içinde. Hükümeti oluşturan 4 parti, belediye seçimlerine yönelik ittifak arayışlarını sürdürürken, UBP ise başkan adaylarını hemen hemen belirlemiş durumda.

UBP, 28 Belediyeden 26’sında isimleri belirledi

Ana Muhalefet UBP, haziran ayında yapılacak yerel seçim çalışmalarına hükümet partileri karşısında hızlı başlayarak 28 Belediyenin 26’sında (Yenirenenköy ve Akdaoğan dışında) adayları belirledi. İktidarda bulunan 4’lü koalisyon hükümetine mensup partilerin iş birliği çalışmalarını hafta sonuna kadar netleştirmesi bekleniyor.

Ya bağımsız adaylar ya da mevcut başkanlar desteklenecek

Hükümet Partileri ise, birçok belediyede ya bağımsız adaylara destek verecek, ya da mevcut seçilmiş başkanları destekleyerek sandığa gidecek. 4 partinin ortak aday üzerinde uzlaşamayacağı bazı belediyelerde ise, 2’li veya 3’lü ittifak ile seçime gitmesi de oldukça yüksek bir olasılık olarak görülüyor.

Sertoğlu’na karşılık, Harmancı

“Amiral Gemisi” olarak nitelendirilen Başkent Lefkoşa’da UBP’nin, güçlü bir isim olan Hasan Sertoğlu’nu aday göstermesiyle birlikte, TDP’li Mehmet Harmancı’nın 4 partinin ortak adayı olarak seçime katılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bunun gerçekleşmemesi durumunda ise Harmancı’nın aday olmaktan vazgeçebileceğini yakın çevresine söylediği gazetemize gelen duyumlar arasındadır.

Diğer büyük yerleşim birimlerinde adaylar hafta sonu netleşecek

Bu arada, diğer büyük ilçelerde ise parti adaylarının hafta sonuna kadar netleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Girne için Eziç’e yapılan teklif kabul görmedi

Öte yandan, Girne’de hükümet partilerinin tanınmış iş adamı Mehmet Eziç’e adaylık teklifi yaptığı, ancak Mehmet Eziç’in bu teklife sıcak bakmadığı gelen bilgiler arsında. Eziç’in olumsuz yanıtı üzerine, CTP’nin güçlü bir başka isim olan, partinin genç ilçe başkanı Mehmet Kale Kişi’yi partinin adayı veya ittifakın ortak adayı olarak gösterebileceği gelen bilgiler arasında.

Özçınar’a karşı Kansoy veya Bican

Güzelyurt’ta ise, UBP’nin güçlü ismi mevcut belediye başkanı Mahmut Özçınar’a karşı, hükümet partilerinin ortak bir adayla veya 2 adayla çıkması gündemde. Bu isimlerden biri, Halkın Partisi’ne yakınlığı ile bilinen GÜKAD başkanı Reşat Kansoy’un bağımsız aday olabileceğini açıklamıştı. 4 partinin bu ortak isim üzerinde uzlaşması beklenirken, CTP tabanının Osman Bican isminde ısrar ettiği ve her iki ismin de aday olmasının yüksek ihtimal olduğu belirtiliyor.

Arter’e karşı Gökçe desteklenecek, DP Özcafer’i çıkarabilir

İsmail Arter’in UBP destekli bağımsız aday olarak seçime katılacağı Mağusa’da ise, 4’lü koalisyon partilerinin ortak bir isim için çalıştığı, ancak Ulaş Gökçe’nin bağımsız adaylığını açıklaması ve sonrasında da Mağusalılardan olumlu tepkiler alması üzerine, CTP, TDP ve HP’nin Gökçe’ye destek verme ihtimali yüksek görülmekte. Ulaş Gökçe’nin de bu yönde girişimler yaptığı biliniyor. Öte yandan, DP kanadı Gökçe ismine sıcak bakmazken, Genel Sekreter Afet Özcafer’in ismi ön plana çıkmaktadır. Mağusa’da da hükümet partilerinin bu şekilde 2 farklı adayla seçime katılması bekleniyor.

Alsancak ve Lapta sıkıntılı

Girne’nin batı yakası olan Alsancak ve Lapta’da ise hükümet partileri oldukça sıkıntılı görünüyor. Lapta’da UBP’nin güçlü adayı ve 4 dönemdir bu görevi yürüten Fuat Namsoy’a karşı, bir dönem destekçisi olan Mustafa Aktuğ’un bağımsız aday olacağı iddialarına karşın, CTP’nin aday çıkarmayı düşündüğü öğrenildi. Alsancak’ta ise, daha önce CTP saflarında yer alan ancak son dönem bağımsız olarak seçime katılıp kazanan Fırat Ataser’in desteklenmesi gündemde. Ancak, UBP’nin diğer partilerden hızlı davranarak, Ataser’i destekleyeceğini açıklaması üzerine, bu konuda sıkıntı yaşandığı da gelen haberler arasında.

8 başkan ya CTP’den ya da bağımsız seçime katılacak

Öte yandan, CTP’li başkanların yönetimindeki Dipkarpaz, Akdoğan, Mehmetçik, Dikmen, Esentepe, Değirmenlik, Gönyeli ve Lefke’de adayların ya CTP adayı olarak seçimlere katılıp diğer 3 hükümet patisi tarafından desteklenmesi, ya da, partiler arasındaki mutbakatın sağlanması durumunda 8 başkanın 4 partinin desteklediği bağımsız adaylar olarak seçime katılması tartışılan konular arasında.

Gönyeli ve Benli sıkıntılı

Ancak, özellikle Gönyeli Belediye başkanı Ahmet Benli’nin bağımsız aday olarak seçime katılmaya sıcak bakmadığı ve bu durumda aday olmamasının bile gündeme gelebileceği konuşuluyor.

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