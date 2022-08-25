“Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı” Meclis Genel Kurulunda oy çokluğu ile kabul edildi
“Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı” Meclis Genel Kurulunda oy çokluğu ile kabul edildi
“Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı” Meclis Genel Kurulunda oy çokluğu ile kabul edildi.
Dün olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulu, bugün sabaha karşı tamamlandı.
Meclis’in gündeminde bulunan “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı” madde madde görüşüldü.
Gergin anların yaşandığı Genel Kurul toplantısına iki kez ara verilirken, gün içerisinde tasarı üzerinde istişareler de yapıldı.
Görüşmeler sonrasında Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı oy çokluğu ile kabul edildi.
Divan katibi seçimi ise bir sonraki birleşime ertelendi.
Öte yandan Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’na karşı çıkan belediyelerde örgütlü Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Belediye Emekçileri Sendikası ve Mağusa Türk Genel-İş üyeleri dün gün boyu meclis önünde eylem gerçekleştirdi.
Eylem sırasında, zaman zaman eylemciler ile polis arasında arbede yaşandı.
Akşam Meclis önünde gerilimin tırmanması üzerine CumhuriyetMeclis önünde bekleyen Belediye emekçileri tarafından Meclis kapısı kırıldı.
Polis ve Çevik Kuvvet eylemcileri durdurmak için yoğun uğraş verdi.
BRT
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