Maliye Bakanlığı TÜK için 50 milyon TL borçlanıyor
Maliye Bakanlığı TÜK için 50 milyon TL borçlanıyor
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Maliye Bakanlığı, Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) kısa vadeli finansman ihtiyacını karşılamak için yüzde 26 faizle 50 milyon TL borçlanıyor.
KKTC Merkez Bankası, Toprak Ürünleri Kurumu’nun kısa vadeli finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla Maliye Bakanlığınca 61 gün vadeli 50 milyon TL değerinde İkrazen Özel Tertip Hazine Bonosu ihracı gerçekleştiriyor.
Bono ihracında faiz oranı ise yüzde 26 olarak belirlendi.
Söz konusu hazine bonosu bedelinin Maliye Bakanlığı’na aynı şartlarda geri ödenmesi için Toprak Ürünleri Kurumu ile Maliye Bakanlığı arasında İkraz Sözleşmesi imzalandı.
BRT
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