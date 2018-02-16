"Beni attı..."
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses itirafı!
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Muazzez Abacı’nın konuk olduğu, Star TV'de yayınlanan ‘Bir Hülya Avşar Sohbeti’ programına, sunucu Hülya Avşar’ın itirafları damgasını vurdu. Avşar kızı, İbrahim Tatlıses'in sahneye kendisi yerine Sibel Can'ı çıkarmasına çok bozulduğunu itiraf etti.
Hülya Avşar, yıllar sonra İbrahim Tatlıses ve Sibel Can'a dair şu açıklamada bulundu:
"İzmir Fuarı'nda İbrahim Tatlıses ile sahneye çıkacaktık. Afişler basılmıştı. Ancak İbrahim Tatlıses beni kadrodan attı. Yerime Sibel Can'ı aldı.
Büyük hayal kırıklığına uğramıştım. Çok ağladım. Sibel Can'ı yolasım vardı. Sonra imdadıma Muazzez Abacı yetişti. Beni alt kadrosuna dahil etti."
Sibel Can, o dönem rahmetli Fahrettin Aslan'ın sahibi olduğu Maksim Gazinosu'nda konser veriyordu. İddiaya göre; Hülya Avşar'a kızan İbrahim Tatlıses, Fahrettin Aslan'ı aradı ve "Sibel'i bu gece gönderdin gönderdin. Yoksa bir daha senin gazinolarının hiçbirinde sahneye çıkmam" dedi. Sibel Can, ilk uçakla İzmir'in yolunu tuttu.
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