"Beni attı..."

Muazzez Abacı’nın konuk olduğu, Star TV'de yayınlanan ‘Bir Hülya Avşar Sohbeti’ programına, sunucu Hülya Avşar’ın itirafları damgasını vurdu. Avşar kızı, İbrahim Tatlıses'in sahneye kendisi yerine Sibel Can'ı çıkarmasına çok bozulduğunu itiraf etti.

Hülya Avşar, yıllar sonra İbrahim Tatlıses ve Sibel Can'a dair şu açıklamada bulundu:

"İzmir Fuarı'nda İbrahim Tatlıses ile sahneye çıkacaktık. Afişler basılmıştı. Ancak İbrahim Tatlıses beni kadrodan attı. Yerime Sibel Can'ı aldı.

Büyük hayal kırıklığına uğramıştım. Çok ağladım. Sibel Can'ı yolasım vardı. Sonra imdadıma Muazzez Abacı yetişti. Beni alt kadrosuna dahil etti."