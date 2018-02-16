1 YILDIR NE İÇTİĞİMİZ BELLİ DEĞİL!

Ev, işyeri ve kamuya açık yerlerde her gün tüketilen, insan sağlığını değer aşımı durumunda “Bağırsak enfeksiyonu” ve “Kana karışma” riski ile tehdit eden içme sularının tahlili KKTC’de Ağustos 2016’dan bu yana yapılmıyor.

Özlem ÇİMENDAL

Devlet Kimya Laboratuvarı yandıktan sonra ev, işyerleri ve kamuya açık alanlarda her gün tüketilen damacana içme suları, belli noktalardaki içme suyu dolum tesisleri ve küçük pet şişeler ile litrelik şişelerde satılan içme sularının tahlili yapılamıyor.

1,5 yıldır vatandaş ne içtiğini bilmiyor

Damacana diye tabir edilen plastik şişelerin 50 kullanımdan sonra imha edilmesi gerekirken KKTC’de bu yönde denetimlerin yapılamıyor olması bir yana Sağlık Bakanlığı’nın en son yayınladığı Ağustos 2016 Su Analizleri Raporu’nda damacana içme sularının bazılarında değerlerin çok yüksek çıktığının görülmesi ve şu anda bu analizlerin ne durumda olduğunun bilinmemesi tüketicilerin tedirginliğini ikiye katlıyor.

Son yayınlanan analiz sonuçları tablosu vahim

Son yayınlanan “Su Analiz” sonuçlarına göre 0 değerinin temiz kabul edildiği içme sularında, insan sağlığı açısından tehlike arz eden temel bakteri değerinin 2000’lere çıkmasının görülmesi ise, içme sularındaki tehlikeyi gözler önüne sermişti.

Önlem alınıp alınmadığı bilinmediği gibi, mevcut son durum da meçhul

Ancak son analizdeki vahim tablonun üzerinden neredeyse 1,5 yıl geçmiş olmasına rağmen, bu değer aşımlarına önlem alınıp alınmadığının bilinmediği gibi, şu anki mevcut durum hakkında da kamuoyunun gündeminde herhangi bir veri yok.

Bağırsak enfeksiyonlarına yol açıyor

Belli bir sınıra kadar normal kabul edilen aerobik mikroorganizmaların bağırsak enfeksiyonlarına yol açan bakteriler olduğu biliniyor ve ileri boyutunun kana karışması ile devamında ciddi sağlık sorunları yaratabiliyor.

Yasal düzenleme isteniyor

Toplum sağlığını yakından ilgilendiren damacana suları ile ilgili yasal düzenlemenin henüz olmadığı KKTC’de, acil yasal zemin oluşturulması çağrısı yapılırken, bir yılı aşkın bir süredir bu konu ile ilgili yetkililer tarafından herhangi bir adım atılmaması toplum sağlığına gösterilen değeri gözler de önüne seriyor.

İleri boyutunda kana karışma tehlikesi var

KKTC’de 50 kullanımdan sonra sağlık açısından risk teşkil edilen ve imha edilmesi gereken damacana suların denetimlerinin yapılamaması, bağırsak enfeksiyonları ve daha ileri boyutunda kana karışmasıyla ciddi hastalıklar ortaya çıkabiliyor.

Bir yılı aşkın süredir hala adım atılmadı

Henüz daha içme sularının tahlillerinin yapılamadığı KKTC’de plastik şişeler için ne gibi düzenleme düşünüldüğü ya da önlem alınıp alınmayacağı bir yılı aşkın süredir hala merak konusu.

Son raporda bakteri oranı yasal sınırı katlanarak aşmıştı

Uzman Biyologlardan alınan bilgiye göre, “Suyun güvenilir olup olmadığı” ile ilgili temel bakteri varsayılan “Toplam Aerobik Mezofillik Koloni Sayısı”nın Sağık Bakanlığı’nın Su Analiz Raporları’nda yasal sınırı olan kat sayısını katlanarak aştığı görülmüştü.

Değer aşımları vardı

Ülkede üretimi yapılan damacana sularının bazılarında Ağustos 2016’da Sağlık Bakanlığı tarafından Devlet Kimya Labarotuvarı’nda analizi yapılan içme suyunun temiz olup olmadığını belirleyen bakteri türünde yükseklik tespit edilmişti.

Bakteri sayıları 2000’lere kadar çıkmıştı

Yine analiz raporlarında 22 santigrat derecede yapılan analizinde insan sağlığı açısından tehlike arz eden “Toplam Aerobik Mezofillik Koloni Sayısı”nın 2000 olduğu ve suyun kirlilik oranı bakımından oldukça yüksek değerli olduğu da görülüyor.

Su üretim tesislerinin ve gıdaların analizleri yapılmıyor

Denizlerin, içme sularının, göletlerin, su üretim tesislerinin ve gıdaların analizlerinin kontrolsüz kaldığı KKTC’de, son yayınlanan raporlarda tehlikenin boyutları açıkça görülmesine rağmen, hala bir önlem alınmamış olması toplumda tedirginlik yaratıyor.

İçme sularındaki bakteriler çok çeşitli sorunlara neden olabiliyor

Her gün tüketilen temel ihtiyaçlardan olan içme sularındaki kirleticilerin özelliklerine göre çok çeşitli ve de tehlikeli sağlık sorunlarına neden olabildiği bilinirken, suların bakteriyolojik özelliği özellikle sağlık açısından önemli kabul ediliyor. Ayrıca suların bakteriyolojik standartlarının korunması toplumdaki bireylerin sağlığı açısından önem arz ediyor.

Bebek ölümlerine neden olabiliyor

Dünyanın birçok ülkesinde bakteriyolojik kirlilik nedenli hastalık salgınları önemli hastalıklara ve can kayıplarına neden olmayı sürdürürken, bebek ölüm nedenleri arasında su ile bulaşan hastalıkların önemli bir yer tuttuğu da raporlara yansıyor. İçme sularına insan ve hayvan dışkı ve idrarının kesinlikle karışmaması gerekirken, KKTC’de 1 yılı aşkın süredir suların tahlillerinin yapılamaması şaşkınlıkla karşılanıyor.

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