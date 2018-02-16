DERS ZİLİ ÇALDI!

Yarı yıl tatili sona erdi. Öğrenciler bugün ders başı yaptı.

31 Ocak’ta karnelerini alıp yarı yıl tatiline çıkan yaklaşık 47 bin ilkokul, anaokulu, ortaokul ve lise öğrencisi, bugün yeniden ders başı yaptı.

Öğrenciler yaz tatiline ise Haziran’ın ilk haftasında girecek.

İlkokullarda ikinci dönem 13 Haziran’da karne ve ilkokul tamamlama belgelerinin verilmesiyle tamamlanacak.

Genel Orta Öğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağı okullarda öğrenim görenler ise karnelerini 7 Hazir