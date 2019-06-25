Google her an açıklayabilir!

Google, Chrome’da Drive’ın çevrimdışı depolama modunu test ediyor

Google, Drive kullanıcılarına çevrimdışı olarak dosyalarına ulaşma hizmeti sağlamak için düğmeye bastı. İşte çevrimdışı Drive hakkında bilinmesi gereken her şey...

Depolama ve eşleştirme servisi olan Google Drive’da PDF dosyaları, fotoğraflar, Office belgeleri güvenli bir şekilde depolanabiliyor.

Sadece çevrimiçi erişimi olan Google Drive internete erişim sağlanmayan noktalarda kullanıcılar için bazı sorunlara neden oluyordu.

Google’ın buna çözüm olarak test aşamasına soktuğu Beta, PDF dosyalarını, fotoğrafları, Office belgelerini ve diğer Google dışı dosyaları çevrimdışı depolamaya izin veriyor.

Google Drive offline olarak dosyalara erişim hizmetini başlattı. Ayrıca Drive Offline’da depolanan PDF’leri, fotoğrafları ve diğer dosyaları test ediyor.

Test aşamasında şu an sadece G Suite kullanıcıları teste erişim sağlayabiliyor.

Bulut tabanlı bu sistem, E-posta, tablolar, Dokümanlar, sunumlar, Depolama ve Takvim gibi uygulamaları herhangi bir kurulum yapmadan dilediğiniz cihazdan kullanmanızı sağlıyor.

Çevrimdışı modu ilk olarak G Suite ile ilişkili hesaplarda oturum açıp, Google Drive ve Docs ayarlarından çevrimdışı kaydetme seçeneğini etkinleştirmeleri gerekiyor.

Google şu anki sürümün Chrome OS ile çalışmadığını, ileride çalışması için bazı projeler üretildiği bildirildi.

Chrome dışındaki tarayıcılar için bu özelliğin güncellenip güncellenmeyeceği hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.