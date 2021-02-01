Benzinciler Birliği, Arıklı’ya akaryakıt sektöründeki sıkıntıları aktardı

Levent Çağdal başkanlığındaki Benzinciler Birliği, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yı ziyaret etti…

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre kabulde, Birlik üyeleri Bakan Arıklı’ya akaryakıt sektörü ile ilgili bilgilendirme yaparak sektördeki sıkıntıları aktardı. Birlik Başkanı Levent Çağdal, akaryakıt sektöründe hizmet veren 148 benzin istasyonun Devlet adına birer vergi veznesi olarak görev yaptığını belirterek Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tahtında bir tüzük çıkılarak akaryakıt İstasyonlarının niteliklerinin belirtilmesinin gerekliliğini vurguladı. Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı da akaryakıt sektöründe yaşanan sıkıntıları bildiklerini ve sorunlara çözüm arayışı içerisinde olduklarını ifade etti.

Arıklı, KKTC’deki akaryakıt pazarınıniki şirket tarafından paylaşılmakta olduğuna dikkati çekerek dağıtım şirketi bazında rekabet olmamasından dolayı kurumsal desteğin bayilere verilemediğini anlattı. Ülkede rekabet ortamını yaratmak için bir takım çalışmalar içerisinde olduklarını ifade eden Arıklı ‘Akaryakıt tedarik ve dağıtım ağında ikiden fazla şirketin olması piyasaya bir denge ve kalite getireceği şüphesizdir’ diye konuştu. Arıklı, Akaryakıt sektörü için planlanan otomasyon sistemi çalışmalarına da devam edildiğini söyledi. Ülkeye Kalecik’teki, K-PET ve ALPET tesislerinden akaryakıt giriş çıkışı olduğunu belirten Arıklı, ‘Buiki noktanın öncelikle otomasyona kavuşması bizler için ivedilikle yapılması gereken işlerin başında gelmektedir’ dedi.