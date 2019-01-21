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BERBER USTALIK BELGESİ SAHTELEDİ!

BERBER USTALIK BELGESİ SAHTELEDİ!

Tutuklandı!

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Yurtdışından temin ettiği berber ustalık belgesini sahteleyip ilgili daireye vererek tedavüle süren bir kişi tutuklandı.
Polisten yapılan açıklamaya göre, 10 Ocak tarihinde, A.U. (E-27), yurtdışından temin etmiş olduğu berber ustalık belgesini sahte olarak düzenleyip, ilgili daireye verdi.
Zanlı dün tutuklandı.

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