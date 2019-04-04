BERBEROĞLU ANILDI

Cumhuriyetçi Türk Partisi kurucularından ve ilk genel başkanı Ahmet Mithad Berberoğlu, ölümümnün 17’inci yıldönümünde Karaoğlanoğlu Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Anma törenine, Ahmet Mithat Berberoğlu’nun kardeşleri Mustafa Berberoğlu , Atilla Berberoğlu ve Yeten Ulay, Başbakan ve CTP genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Milletvekiliş Fikri Toros , partililer, ailesi ve sevenleri katıldı.

Törende ilk konuşmayı yapan CTP Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, kurucu Başkanı Ahmet Mithat Berberoğlu’nun CTP’nin kurucusu olması ötesinde,ülkede demokrasi kavgasında, çok sesliliğin yayılmasında tüm baskılara tüm faşist rejimlere verdiği mücadeleyle , CTP’nin var olması yanında, demokrasinin yerleşmesi,eleştiri kültürünün gelişmesinde çok büyük rol oynadını vurguladı.

Bu konuda sadece partililerin değil, tüm toplumun Berberoğlu ve arkadaşlarına çok şey borçlu olduğunu vurgulayan Kişi, genç siyasetçilere düşen görevin, o dönemki mücadeleyi genç nesillere aktarmak olduğunu vurguladı.

Ahmet Mithat Berberoğlu’nun kardeşi Atilla Berberoğlu , Berberoğlu’nun hayatı boyunca demokrasinin yerleşmesi için büyük hizmet veren,cemaatini seven, siyasi hayatında dürüstlük ve hizmet aşkıyla yürüyen bir kişiliği olduğunu kaydetti.

CTP’yi kurarken ona “halkı parçalayacaksın” diye tepki gösterenlerin, 2 yıl sonra, demokratik düzen oluşturmak ve düzenli siyasi yaşam için siyasi parti kurduklarını söyleyen Berberoğlu, Ahmet Mithat Berberoğlunun , fikirlerini açıkça söyleyen sorumlu ve ciddiyeti şiar edinmiş bir kişi olduğunu dile getirdi.

Hayatında her zaman halkın faydasına olan politikaları benimsediğini , “meclis açılsın, bütçe görüşmeleri açılsın” söylemlerinin, önce eleştirildiğini ancak daha sonra teker teker hayata geçirildiğini anısmatan Berberoğlu, merhum Berberoğlu’nun düşünceleri beyan ettiği için bir dönem hapise bile atıldığını anımsattı.

CTP’lilerin , hala onun fikirlerini benimseyerek dürüst, doğru, popülizmden uzak, halkın yararına icraatlar hayata geçirdiğini ifade eden Atila Berberoğlu, Ahmet Mithat Berberoğlu’nun anısının yaşatılması nedeniyle CTP’lilere teşekkür etti.

Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da konuşmasında, CTP’nin 1. Genel Başkanı Ahmet Mithad Berberoğlu’nun , ölümünün 17’inci yılında anıldığını belirterek, bir kez daha onu hatırlayıp hatırlatılacağını belirtti.

“Bugün ülkede çok partili bir rejim varsa, bugün ülkede bütçe meclise denildiğinde kabul görmeyen şey artık gelenek haline gelmişse özgürlükler, demokrasi yolunda daha almamız gereken yol olmasına rağmen , özgürlük ve demokrasi bugün bu noktaya kadar taşınabilmişse, bunun altında başta Ahmet Mithad Berberoğlu başta olmak üzere , bedel ödemeyi göze alan birçok arkadaşımızın kanı, teri emeği vardır”diyen Erhürman, Berberoğlu’nun çok zor günlerde siyaset yaptığını anımsattı.

Berberoğlu ve arkadaşlarının siyaset yaptığı o dönemde, bugün söylenenler söylenmesi, talep edilenlerin talep edilmesinin çok zor olduğunu anımsatan Erhürman, Berberoğlu ve arkadaşlarının büyük bedeller ödeyerek verdiği mücadelenin bugünlere geldiğini ve hala devam ettiğini dile getirdi.

“Bu ülkede daha fazla demokrasi istiyoruz ,daha fazla özgürlük istiyoruz ve bu ülkede ,bu halkın kendi kararlarını , kendisinin almasını , bu halkın kendi kendini yönetmesini istiyoruz aynı, o zaman istendiği gibi ve bu yolda da her gün adım adım mesafe kat etmeye devam ediyoruz.”diyen Erhürmen, hayatın kısa ama mücadelenin uzun olduğunu vurugladı.

“Hayatlarımız, mücadeleyi tam arzu ettiğimiz noktaya taşımaya yetmeyebilir . Ahmet Mithat Berberoğlu da, hayatı yetmediği için mücadelesini arzu ettiği noktaya taşıyamadı, Bizlerinki de yetmeyebilir. Ama biliyoruz ki,farklı dönemlerdeki hayatları birleştirerek , bu mücadelede üzerimize düşen sorumluluğu sonuna kadar yerine getireceğiz”diyen Erhürman, Ahmet Mithat Berberoğlu’nu ona her zmaan müteşekür olarak anmaya devam edeceklerini kaydetti.

Anma töreni Ahmet Mithat Berberoğlu’nun kabrine karanfillerin bırakılmasıyla sona erdi.

Kıbrıs Türk toplumuna sadece politikada değil, sosyal ve kültürel alanda da hizmet eden Berberoğlu, 4 Nisan 2002 tarihinde vefat etmişti.(