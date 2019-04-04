"ZAMLAR BIKTIRDI"

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), yapılan zamlardan dolayı koalisyon hükümetini ağır bir şekilde eleştirdi.

Kamu Sen tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, son yapılan 3’lü tarife elektrik zammından sonra akaryakıta da 35 kuruşluk yapılan zammın artık bu ülkede yaşanamayacak bir hal aldığı iddia edildi.

Açıklamada, “Bizi yönetenlerin beceriksiz ve basiretsiz bir yönetim gösterdikleri aşikardır. Her defasında sessize yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında zam kararı çıkartanların hala daha o koltuklarda oturmalarına anlam veremiyoruz. Bu hükümetin geldiği günden beri halka iyiye yönelik ne gibi icraat yaptığını açıklamasını bekliyoruz” denildi.