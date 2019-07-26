Beren Saat yine yok!

27 Temmuz'da vereceği konser için Bodrum'a erken gelen ve kısa da bir tatil yapan Kenan Doğulu annesi Serpil Doğulu'nun Türkbükü'ndeki evinde ailesi ile buluştu.

Ailesiyle yakın arkadaşı Nedim Binler'in işletmeciliğini yaptığı bara giden Kenan Doğulu doyasıya eğlendi. Beren Saat'in olmadığı eğlencede kendi parçasını seslendiren Doğulu'nun şerefine şampanyalar patlatıldı. Locada tüm ailesi ile felekten bir gece çalan Kenan Doğulu'nun hayli moralli olduğu gözlenirken Beren Saat'in eğlencede olmaması dikkatlerden kaçmadı.