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Berkay ikinci kez baba oluyor

Berkay ikinci kez baba oluyor

Berkay ikinci kez baba oluyor

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Futbolcu Arda Turan'la kavga ettiği haberleri ile günlerce gündemden düşmeyen şarkıcı Berkay Şahin, ikinci kez baba olmak için gün sayıyor.

2016 yılında Özlem Ada Şahin ile dünya evine giren Berkay, ilk çocuğu Arya'yı geçtiğimiz yıl kucağına almıştı. Gazetemagazin adlı instagram hesabının haberine göre, ünlü şarkıcının eşi, iki aylık hamile.

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