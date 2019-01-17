Beşiktaş yeni transferini açıkladı
Beşiktaş yeni transferini açıkladı
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Muhayer Oktay, sağlık kontrolünden geçti
Beşiktaş, Fortuna Düsseldorf'tan transferi için görüşmelere başladığını açıkladığı Muhayer Oktay'ı sağlık kontrolünden geçirdi.
Siyah-beyazlı takım, Mirin ve Burak Yılmaz'ın ardından üçüncü transferini de gerçekleştiriyor. Fortuna Düsseldorf'tan görüşmelere başlandığı açıklanan genç oyuncu Muhayer Oktay, bu sabah sağlık kontrolünden geçti.
Yapılan paylaşım şöyle
Etiketler : Muhayer Oktay, sağlık kontrolü, Beşiktaş
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