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Beşiktaş yeni transferini açıkladı

Beşiktaş yeni transferini açıkladı

Beşiktaş yeni transferini açıkladı

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Muhayer Oktay, sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş, Fortuna Düsseldorf'tan transferi için görüşmelere başladığını açıkladığı Muhayer Oktay'ı sağlık kontrolünden geçirdi.

Siyah-beyazlı takım, Mirin ve Burak Yılmaz'ın ardından üçüncü transferini de gerçekleştiriyor. Fortuna Düsseldorf'tan görüşmelere başlandığı açıklanan genç oyuncu Muhayer Oktay, bu sabah sağlık kontrolünden geçti.

Yapılan paylaşım şöyle

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