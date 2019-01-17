"Bıçaklanmamdan o sorumlu!"

Emrah Karaduman, Aleyna Tilki’yi istismar ettiğine dair paylaşımlar yapan Erol Köse’den şikayetçi oldu. Ancak mahkeme takipsizlik kararı verdi. Emrah Karaduman, küçük düşürüldüğünü ve bu olayın saldırıya uğramasına sebep olduğunu söyleyerek karara itiraz etti

Müzisyen Emrah Karaduman, sosyal medya hesabı üzerinde Aleyna Tilki'yi istismar ettiği ile ilgili paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla Erol Köse hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet sonrası Köse hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Erol Köse hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Kararda, Erol Köse'nin suçlamaları kabul etmediği, mesajları kendisinin atmadığını ifade ettiği belirtildi. Emrah Karaduman, takipsizlik kararına itiraz etti. Dilekçede; Erol Köse'nin aktif kullandığı sosyal medya hesaplarında kendisine yönelik hakareti aşan iftiralarda bulunarak kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği ileri sürüldü.

'SALDIRIDAN KÖSE SORUMLU'

İtirazda, Emrah Karaduman'ın, Tilki'yi istismar ettiğine yönelik iftira yüzünden küçük düşürüldüğü belirtildi. Hatta Emrah Karaduman'ın bu iftira sonrası Eskişehir'de Enis D. tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı ve ölümden döndüğü, Enis D.'nin; Tilki'ye aşık olduğu ve bu nedenle Emrah Karaduman'a saldırıda bulunduğunu beyan ettiği, Köse'nin neredeyse Emrah Karaduman'ın hayatına mal olacağı ileri sürüldü. Dilekçede takipsizlik kararının kaldırılarak soruşturmaya devam edilmesi ve kamu davası açılmasına karar verilmesi talep edildi.

SESLİ MESAJ GÖNDERDİ İDDİASI

İtiraz dilekçesinde Erol Köse'nin iftira ve hakaretleriyle de yetinmediği, Emrah Karaduman'a sesli mesaj göndererek 'Oğlum Erol Köse ben. Bak adın sübyancı diye çıkacak, duyduğum çok şey var seninle ilgili. Akıllı ol' diye mesaj attığı ileri sürüldü. Dilekçede, Erol Köse'nin sosyal medya hesaplarının kendisine ait olmadığına yönelik inkarı ile suçtan kurtulmaya çalıştığı da ifade edildi.