Beşiktaş'a kötü haber!

Beşiktaş’ta sakatların son durumu

Antalyaspor ile karşılaşmaya hazırlanan Beşiktaş’ta; Dorukhan Toköz, Douglas ve N’Koudou’nun sakatlık problemleri sürüyor.

Siyah-Beyazlılar’dan yapılan açıklamada sakat isimler Dorukhan Toköz, Douglas ve N’Koudou’nun tedavilerinin tüm hızıyla devam ettiği bildirildi. Ancak ameliyattan yeni çıkan Dorukhan’ın yanı sıra Douglas ile N’Koudou’nun da yüksek ihtimalle Antalya deplasmanına götürülmeyeceği öğrenildi.

Sağlık ekibi ise söz konusu futbolcuları bir an önce takıma geri kazandırmayı amaçlıyor.