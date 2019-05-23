Beşiktaş'ın genç yıldızına dev rakam!
Beşiktaş'ın genç yıldızına dev rakam!
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Dorukhan Toköz için Ajax, Beşiktaş'a 7 milyon Euro'luk teklifle geldi. Hollanda kulübü, söz konusu rakamı 6 taksit halinde ödeme taahhüdünde bulundu.
İtalyan, İngiliz ve İspanyol kulüplerinin peşinde olduğu Dorukhan Toköz için Ajax, Beşiktaş'a 7 milyon Euro'luk teklifle geldi.
Bu sezon gençlerden kurulu kadrosuyla Şampiyonlar Ligi'nde yarı finali gören Hollanda kulübü, söz konusu rakamı 6 taksit halinde ödeme taahhüdünde bulundu.
Ancak 23 yaşındaki oyuncuyu 15-20 milyon aralığında bir rakama satmayı planlayan siyah-beyazlılar, teklifi geri çevirdi.
Ajax'lı yöneticilere "Sizden oyuncu alabiliriz" mesajı verildi.
Etiketler : Dorukhan Toköz, Beşiktaş, Ajax, teklif
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