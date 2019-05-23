Beşiktaş'ın genç yıldızına dev rakam!

Dorukhan Toköz için Ajax, Beşiktaş'a 7 milyon Euro'luk teklifle geldi. Hollanda kulübü, söz konusu rakamı 6 taksit halinde ödeme taahhüdünde bulundu.

İtalyan, İngiliz ve İspanyol kulüplerinin peşinde olduğu Dorukhan Toköz için Ajax, Beşiktaş'a 7 milyon Euro'luk teklifle geldi.

Bu sezon gençlerden kurulu kadrosuyla Şampiyonlar Ligi'nde yarı finali gören Hollanda kulübü, söz konusu rakamı 6 taksit halinde ödeme taahhüdünde bulundu.

Ancak 23 yaşındaki oyuncuyu 15-20 milyon aralığında bir rakama satmayı planlayan siyah-beyazlılar, teklifi geri çevirdi.

Ajax'lı yöneticilere "Sizden oyuncu alabiliriz" mesajı verildi.