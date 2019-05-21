Tuğba Özay: Hatice de her şeye hıyar olmasın!
Tuğba Özay: Hatice de her şeye hıyar olmasın!
A+A-
Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'da önceki akşam bir iftar yemeğine davetli olan Hatice ve Tuğba Özay arasında polemik çıktı.
Tuğba Özay hakkında sorulan bir soruya, "Her şeye maydanoz olmasın" diyerek yanıt veren Hatice'ye karşılık gecikmedi.
Tuğba Özay, Hatice'nin bu sözlerine karşılık "O zaman o da her şeye hıyar olmasın" diyerek bir kavganın daha fitilini ateşledi.
Etiketler : Kanal D, Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa, iftar yemeği, Hatice, Tuğba Özay
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.