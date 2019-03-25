POLİSTEN SIKI DENETİM!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 18 – 24 Mart 2019 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 68 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan, 21’i yaralanmayla ve 47’si hasarla sonuçlanırken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 30 kişi yaralandı. Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri, süratli araç kullanmak (21), yakın takip (16), kavşakta durmamak (15), sürüş yapmak (10) ve diğer etkenler (6) yer aldı. Kazalarda toplam hasar miktarı 433.100.00 TL olurken, kazaların bölgelere göre dağılımı şu şekilde meydana geldi:

Lefkoşa : 26

Gazimağusa : 13

Girne : 19

Güzelyurt : 5

İskele : 5

Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde toplam 790 trafik suçu tespit edilirken, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başladı.