BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ, BİR KİŞİYE HAYAT VERDİ

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 3 gün Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi olan, önceki akşam da beyin ölümü gerçekleşen 52 yaşındaki Nurten Aykıç’ın organları ailesi tarafından bağışlandı.

Aykıç, uzun süredir böbrek nakli bekleyen bir hastaya umut oldu, hayat verdi…

Çevresi tarafından sevilen 2 çocuk annesi Aykıç’ın Hamitköylü olduğu da öğrenildi.

Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ekibi tarafından dün akşam saatlerinde böbrek nakli gerçekleştirildi.

Banyoda fenalaştı…

Aile yakınlarından elde edilen bilgiye göre Aykıç, geçtiğimiz akşam saatlerinde banyo yaptığı sırada fenalaştı.

Aykıç, telefonla çocuklarını arayarak, sağlık durumunun iyi olmadığını söyledi.

Olay yerine gelen ambulansla YDÜ Hastanesi’ne kaldırılan Aykıç’ın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

3 gün boyunca tedavi gören Aykıç’ın beyin ölümü önceki akşam gerçekleşti.

Acılı aile, Aykıç’ın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından organlarını bağışlama kararı aldı.

Yenidüzen