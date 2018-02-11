LİMASOL’DA KANLI GECE

Limasol’da bir eğlence yerinin önünden arabasıyla geçmeye çalışan bir kişi, geçişine izin vermeyen grup üyelerinin önce üzerine sürdü, ardından aracından çıkarak bıçaklamaya başladı.

Alithia’nın haberine göre, önceki akşam cereyan eden olayda, eğlenmekte olan bir grup gencin, yolu kapatması ve geçişi engellemesi üzerine 28 yaşındaki kişi, eşi ve iki küçük çocuğunun da içerisinde bulunduğu aracını grubun üzerine sürerek, 23 yaşındaki bir kişiyi ezdi.

Sürücü daha sonra aracından çıkarak, 23, 24 ve 25 yaşındaki üç kişiyi bıçakladı. Olay yerinde bulunan ve kendisini engellemeye çalışan polisi de aracıyla ezen sözkonusu kişi daha sonra tutuklandı.

Yaralıların 4’ünün hastaneye kaldırılarak, ayakta tedavi edildiği, durumu daha ağır olan bir kişinin ise müşahede altına alındığı kaydedildi.

tutuklanan ve dün mahkemeye çıkarılarak, hakkında 6 gün tutukluluk emri alınan 28 yaşındaki araç sürücüsü ifadesinde, şahsının ve ailesinin can güvenliğinden korktuğu için bu suçu işlediğini söyledi.