WhatsApp’tan kullanıcılarına güzel haber!
WhatsApp’tan kullanıcılarına güzel haber!
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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarını sevindirecek bir haber geldi. WhatsApp, bu defa grup arkadaşları ile görüşme başlatmak isteyen kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıran güncellemesi ile gündemde.
Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android Uygulamasına yeni bir özellik entegre etti.
Yeni WhatsApp güncellemesi ile birlikte iOS kullanıcılarına geçtiğimiz ay sunulan grup görüntülü ya da sesli görüşme kıs ayol butonu, Android kullanıcılarının da hizmetine sunulmuş oldu.
Söz konusu güncelleme aynı zamanda son dönemde çokça şikayet alan GIF özelliğindeki hataları da giderecek.
Etiketler : WhatsApp kullanıcıları, güzel haber, yeni uygulama
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