Bıçaklı, yangından dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı
Bıçaklı, yangından dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı
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Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğu Devlet Hastanesi’nde yaşanan yangın olayından dolayı üzgün olduklarını kaydederek, halka geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Bıçaklı yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
“Bu olaydan dolayı hayatını kaybedenlere tanrıdan rahmet ailelerine sabırlar dileriz. Bütün hastalarımıza acil şifalar dileriz.
Türk-Sen olarak her konuda olduğu gibi bu konuda da halkımızın yanında olacağımızı belirtir, bütün topluma geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.”
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