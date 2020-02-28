Büyükbaş hayvan düşük zararları ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu, “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Ocak ayında büyükbaş hayvan düşük zararı olan toplam 141 üreticiye 129 bin 600 TL tazminat ödedi.

Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamaya göre, banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatları hesaplarına yatarken, hesap numarası vermeyen üreticiler ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilecek.