Bikini bölgesi için ağda yaptırıyorsanız...

GENİTAL BÖLGE TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?



Eğer genital bölge temizliğinizi jiletle yapmayı tercih ediyorsanız olası kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Son yıllarda ABD’de genital bölge temizliği yaparken yaralanma sonucunda acile başvuran kişi sayısının hızla arttığı bilinmekte. Peki, acile gitmeden güvenli bir şekilde genital bölge kıllarından kurtulmak için nelere dikkat etmek gerekir?

JİLETİNİZİ YENİLEYİN

Genital bölge temizliğiniz için kullandığınız jiletler bu bölgeye uygun olmalı ve sık sık değiştirilmeli. Bu enfeksiyon taşıma riski açısından çok önemli ancak kullandığınız jiletin eski olması temizlik esnasında o bölgeye zarar verebilir. O yüzden her zaman keskin olmasına özen gösterin.

KADINLAR İÇİN ÖZEL ÜRETİLMİŞ JİLETLERİ KULLANIN

Tek veya çift bıçaklı jiletler kılları yalnızca kopardığı için istediğiniz sonucu vermeyebilirler. Bu nedenle özellikle kadınlar için üretilmiş çok bıçaklı jiletleri tercih etmelisiniz.



SABUN VEYA TIRAŞ KREMİ UYGULAYIN

Her ne kadar jiletlerin etrafına küçük bir şerit halinde sabun yerleştirmiş olsa da siz yine de traş köpüğü ya da sabun kullanmaya özen gösterin. Genital bölge için kullanılan sabun ya da şampuanlar bu bölgenin PH derecesini bozarlar ve bakterilere karşı savunmasız hale gelir. Jilet kullanırken jiletin kaymasını kolaylaştırmak için kullandığınız bu ürünlerin vajna bölgesine temasından kaçının.

JİLETİNİZİ İYİ TEMİZLEYİN

Jileti kullandıktan sonra iyice temizlemelisiniz. Paslanan jiletleri asla kullanmayın. 5-6 kullanımdan sonra jiletinizi atın ve yenisini alın.

ACELEYLE YAPMAYIN, ÖZEN GÖSTERİN

Biliyoruz bazen acele bir şekilde genital bölge temizliğimizi yapmak zorunda kalıyoruz ama bu iş aceleye gelmez. Genital bölge çok hassas bir bölgedir ve jilet esnasında dikkatsizlik nedeniyle oluşabilecek olası kesikler canınızı çok acıtabilir, hatta dikiş bile attırmak zorunda kalabilirsiniz. O yüzden yavaş yavaş ve gerekli zamanı ayırarak temizliğinizi yapmaya özen gösterin. Jiletinizi rahat bir pozisyonda yapın Jilet uygularken oturur pozisyonda olmaya çalışın. Göremediğiniz yerler için küçük bir aynadan yardım alabilirsiniz.

AĞDAYI FAZLA ISITMAYIN

Eğer genital bölge temizliğiniz için jilet yerine ağdayı tercih ediyorsanız dikkat etmeniz gereken en önemli şey ısı. Eğer Ağdayı haddinden fazla ısıtıp uygularsanız cilt yanıklarına ve lekelere neden olabilir.





