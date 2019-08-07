BİLGE LORD HAKKINDA ARA KARAR AÇIKLANDI!
Oğlunu öldürmekten yargılanan Lord hakkında ara karar açıklandı
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Lefkoşa Ağır ceza mahkemesinde görülen Bilge Lord davasında, ara karar açıklandı.
Bilge Lord için ‘akıl sağlığının yerinde olmadığına’ ilişkin yapılan müracaat mahkeme tarafından reddedildi.
Mahkeme Bilge Lord’un 20 Eylül’de itham edilmesine karar verdi.
Gönyeli’de 2018 yılında oğlu Ercan Kaya Kunduracı’yı öldürmekten yargılanan Bilge Lord’un, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanma süreci devam ediyor.
Etiketler : Lefkoşa, Ağır Ceza Mahkemesi, Bilge Lord, ara karar
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