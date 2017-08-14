BİNİ AŞKIN SÜRÜCÜ HAKKINDA YASAL İŞLEM!

POLİS, YAKLAŞIK 7 BİN SÜRÜCÜDEN BİNİ HAKKINDA YASAL İŞLEME GİTTİ

SÜRÜCÜLERDEN 265’İ SÜRATLİ, 230’U SEYİR HALİNDEYKEN CEP TELEFONUYLA KONUŞMAKTAN RAPOR EDİLDİ

SON BİR HAFTADA ÜLKEDE 61 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ... KAZALARDA 23 KİŞİ YARALANDI

“SÜRATLİ ARAÇ KULLANMAK” BİRİNCİ, “YAKIN TAKİP” İKİNCİ KAZA SEBEBİ

Polis, son bir haftada 7 bin aracı kontrol etti, bini aşkın sürücü hakkında yasal işleme gitti.

Sürücülerden 265’i süratli, 230’u seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmaktan rapor edildi. Son bir haftada meydana gelen 61 kazada 23 kişi yaralandı.

42 SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ ARAÇ KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, polis, 7 - 13 Ağustos tarihleri arasında ülke genelinde 7 bin 71 araç sürücüsünü kontrol etti, bin 123 sürücü hakkında ileri işleme gitti.

Buna göre, sürücülerden 265’inin süratli, 8’inin tehlikeli, 24’ünün dikkatsiz, 47’sinin seyrüsefersiz, 24’ünün ehliyetsiz, 42’sinin alkollü, 230’ünün seyir halindeyken cep telefonuyla konuştuğu belirlendi.

151 sürücü trafik levha ve işaretlerine, 8 sürücü trafik ışıklarına uymamaktan rapor edildi.

13 sürücünün muayenesiz, 27 sürücünün sigortasız veya kapsamı dışında, 19 sürücünün “A” 7 sürücünün “B” izinsiz araç kullandığı belirlendi.

5 sürücünün tonajından fazla veya tehlikeli yük taşıdığı, 2’sinin takside taksimetre bulundurmadığı, çalıştırmadığı veya hileli çalıştırdığı tespit edildi.

7 sürücü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmaktan rapor edildi. 244 sürücü hakkında diğer trafik suçlarıyla ilgili rapor tutuldu.

61 KAZA...23 YARALI

Öte yandan polis, geçtiğimiz haftayı kapsayan 7 - 13 Ağustos tarihleri arasında KKTC’de 61 trafik kazası meydana geldiğini, bu kazalardan, 14’ünün yaralanmayla, 47’sinin hasarla sonuçlandığını, kazalarda 23 kişinin yaralandığı kaydetti.

Trafik kazası sebeplerinde ilk sırayı “süratli araç” kullanmak aldı.

Buna göre, 61 kazadan 18’inin sürat, 17’sinin yakın takip, 14’ünün kavşakta durmama, 10’nun dikkatsiz sürüş nedeniyle olduğu açıklandı. “Diğer etkenler” 2 olarak belirtildi.

Kazalarda toplam hasar miktarı 278 milyon 400 bin TL olarak açıklandı.

SON BİR HAFTADA EN FAZLA KAZA LEFKOŞA’DA EN AZ KAZA GÜZELYURT’TA OLDU

Kazaların bölgelere göre dağılımında Lefkoşa 20 kazayla ilk sırada yer aldı.

Bir haftada Gazimağusa 17, Girne 15, Güzelyurt’ta 4, İskele’de 5 kaza oldu.