BİR ARABA HIRSIZLIĞI'DA HAMİTKÖY'DE!

Hamitköy'de Kamil Karahüseyin'e ait araç çalındı



Ülkemizde son zamanlarda artış gösteren araç hırsızlığı olaylarına önceki gün bir yenisi daha eklendi. 3-4 Eylül tarihleri arasında, Hamitköy'de Kelle Sokak üzerinde park halinde bulunan Kamil Karahüseyin'e ait JK 793 plakalı kırmızı renk Mitsubishi Lancer marka salon araç kimliği meçhul şahıs/lar tarafından mal sahibinden izinsiz olarak alınıp çalındı. Polis bahse konu araç ve aracı çalan şahısın aranmakta olduğunu belirterek, söz konusu aracı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermelerini istedi.



