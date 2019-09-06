BİR ARABA HIRSIZLIĞI'DA HAMİTKÖY'DE!
Hırsızlık!
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Hamitköy'de Kamil Karahüseyin'e ait araç çalındı
Ülkemizde son zamanlarda artış gösteren araç hırsızlığı olaylarına önceki gün bir yenisi daha eklendi. 3-4 Eylül tarihleri arasında, Hamitköy'de Kelle Sokak üzerinde park halinde bulunan Kamil Karahüseyin'e ait JK 793 plakalı kırmızı renk Mitsubishi Lancer marka salon araç kimliği meçhul şahıs/lar tarafından mal sahibinden izinsiz olarak alınıp çalındı. Polis bahse konu araç ve aracı çalan şahısın aranmakta olduğunu belirterek, söz konusu aracı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermelerini istedi.
Etiketler : Hamitköy, Kamil Karahüseyin, araç, hırsızlık
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