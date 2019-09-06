TATLISU HARNUP VE HALK DANSLARI FESTİVALİ BAŞLADI

14.Uluslararası Tatlısu Harnup ve Halk Dansları Festivali başladı.

8 Eylül’e kadar devam edecek olan festivale Türkiye, Meksika, Makedonya,i Hırvatistan, Slovakya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ekipler de katılıyor.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan festival açılışında ilk olarak ekipler çeşitli gösteriler sundu ardından konuşmalara yer verildi.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan açılışta yaptığı konuşmada, festivalin ana temasının harnup olduğunu anımsatarak, harnubun insan sağlığı açısından faydalarını anlattı ve halkın bu festival sayesinde harnup konusunda daha çok bilgilendiğini söyledi.

Konuşmasında harnup üreticisinin sorunlarına da değinen Orçan, üreticinin en büyük sorununun, harnup konusunda üreticinin yeteri kadar rekabet ortamının yaratılmaması olduğunu anımsattı ve bu ortamın yaratılması arzusunda olduklarını vurguladı.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da, harnubun ülke açısından büyük önem taşıdığını belirterek, bunun geliştirilmesinin önemine işaret etti ve Tatlısu’nun bu gelişime ayak uyduran bir bölge olduğunu ifade etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da, bakanlık olarak harnup ile ilgili neler yapılabileceği hususunda çalışmalar yapmakta olduklarını belirterek,bu çalışmalar neticesinde 2.20 TL den fiyat belirlenen harnup fiyatının 2.60’a çıkarıldığını, bu yöndeki çalışmalarının da sürdüğünü kaydetti.

Oğuz harnup fiyatını üreticinin belirlemesi arzusu içinde olduklarını belirttiği konuşmasında ayrıca bu yıl ülkede 70 bine yakın harnup ağacı dikeceklerini de sözlerine ekledi.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de açılışa katılarak yaptığı konuşmada, ülkede harnup sanayinin kurulması gerektiğini söyleyerek,harnubun ne kadar kıymetli bir ürün olduğunu anlattı.

Töre Tatlısu halkının harnuba sahip çıkmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, KKTC halkı da, devleti de harnubu her geçen gün daha ileriye götüreceğine olan inancını ifade etti.

Açılışta son konuşmayı Başbakan Ersin Tatar yaptı.

Tatar harnubun çok önemli bir ürün olduğunu belirterek başladığı konuşmasında, bunun ekonomik getirisi için hükümetin de katkı koyduğunu anımsattı ve bundan sonra da üreticinin yanında olacaklarını,ürün ekiminin artırılmasını sağlayacaklarını dile getirdi.

Başbakan Ersin Tatar, Tatlısu Harnup Festivali’nin ülke adına çok önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, ülkenin gelişip kalkınması için bu tür gayretlerin süreceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Tatlısu Harnup Festivalinin açılışı gerçekleştirildi. ve yöre halkı tarafından yapılan yiyecekler davetlilere ikram edildi.

Tatlısu Harnup Festivali 8 Eylül tarihine kadar çeşitli aktivitelerle devam edecek..