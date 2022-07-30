Bir dizinin daha aniden fişi çekildi! Kimse anlam veremedi: "Biz izliyorduk"

Dizi dünyası için yaz ayları verimli geçmedi. Artan maliyetler ve düşük reytingler nedeniyle bir dizinin daha aniden fişi çekildi. Talihsiz dizinin final yapacak olmasına seyirci tepki gösterdi. İşte detaylar...

Yaz döneminde düşen izleyici sayısı ve birçok farklı dizinin ekranlarda yer alması nedeniyle yapımlar düşük reytingler alıyor. Bu nedenle de maliyeti kurtarmayan diziler birer birer gidiyor.

Ekranlarda hızlı bir değişimin gerçekleştiği yaz aylarında dizilerin ekranlara erken veda etmesi seyirciden tepki topluyor. Özellikle bir kanal var ki, hikayeleri ortadan kesip dizilerin fişini çekiyor.

Son dönemde sık sık seyirci tarafından eleştirilen kanal yine aynı senaryo ile karşınızda… Ekranlardan bir diziyi daha siliyor...

Fox TV, Halit Özgür Sarı ile Sinem Ünsal’ın başrollerde yer aldığı Gizli Saklı dizisi için final kararı aldı. Dizinin 3 Ağustos Çarşamba akşamı yayınlanacak olan final bölümünün duyurusu sosyal medya üzerinden yapıldı. Ancak seyirciye göre, Fox TV, bu eğlenceli diziyi erken kaldırdı.

Fox TV, son iki yıldır üst üste birçok diziyi düşük reytingler nedeniyle yayından kaldırdı. Bu sebeple de dizi hayranları tarafından güvenilmez bir kanal olarak tarif ediliyor.

Sosyal medyada en son Gizli Saklı dizisinin final kararına da büyük tepki geldi. Birçok izleyici dizinin devam etmesi gerektiğini belirten yorumlar paylaşıyor. Diziseverler, Gizli Saklı’nın 13 bölümlük bir sezonu tamamlayıp final yapması gerektiğini belirtiyor. Sosyal medyada final kararına tepki gösteren paylaşımlarda bulunan dizi hayranları, "Biz izliyorduk", "Bitmemeliydi", "Erken bitti" gibi yorumlarda bulundu.

Fox TV’nin yaz döneminde bile başka bir dizi veya program bile yayınlasa çok iyi reytingler alınamayacağı bir ortamda Gizli Saklı gibi elinde hazır olan ve birçok izleyiciyi de kendisine çeken bir yapımı harcaması pek de anlamlı değil.

Gizli Saklı 3 Ağustos Çarşamba akşamı 8. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Haber Global