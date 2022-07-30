Ölüp yeniden dirilen adamın anlattıklarını duyanların tüyleri ürperiyor

Estonya'daki Tartu Üniversitesi'nden bilim insanları, ölüp yeniden dirilen insanlar üzerinde bir çalışmaya imza attı. Çalışmaya katılan kişilerden birinin, "Öldüğümde kendimi ambulans sedyesinde hareketsiz yatarken gördüm" sözleri, duyanların tüylerini ürpertti.

Tartu Üniversitesi'nden bilim insanları, bilim camiası açısından en çok merak edilen sorulardan birine yanıt aramak için kolları sıvadı. Araştırmacılar, ölen insanların nasıl bir ortama gittiklerini öğrenmek için Reddit üzerinden bir anket yaptı.

YENİDEN HAYATA DÖNDÜRÜLENLER KATILDI

Ancak Reddit'teki bu ankete katılanların ortak bir özelliği vardı. O da öldükten sonra yeniden hayata dönmüş olmalarıydı. Bilim insanları tarafından seçilen bu kişiler, kendileri için hazırlanan soruları cevapladı.

"KENDİMİ HAREKETSİZ UZANIRKEN GÖRDÜM"

Araştırmaya, ambulansta ölüp yeniden diriltilen bir kişinin anlattıkları damga vurdu. İsmi açıklayan şahıs, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Bu bir rüya olabilir diye düşündüm. Ambulansta hareketsiz olarak yatan kişi bendim, o an çok büyük bir korku hissettiğimi hatırlıyorum."

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