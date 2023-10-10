Girne Kozmopolitan Rotary Kulübü (Rotary Club of Kyrenia Cosmopolitan) Kuzey Kıbrıs’ta bulunan diğer üç Rotary Kulübü ile ortak olarak çocuk felci hastalığının (Polio) engellenmesi için ve 24 Ekim Dünya Polio’ günü kapsamında 14 Ekim 2023 Cumartesi günü bir etkinlik düzenliyor.

Girne Kozmolopitan Rotary Kulübü sekreteri Terim Erdemlier’in verdiği bilgiye göre etkinlik Karaoğlanoğlu’nda bulunan Suna’s Beach Club’da sabah saat 11.00 de yapılacaktır. Kulüp sekreteri değerli halkımızın bu etkinliğe davetli olduğunu duyururken, çocuk felcinin tümden sıfırlanmasında kullanılmak üzere toplanacak bağışlara katkı yapmanın ne kadar öneminli olduğunun vurgulamıştır.

Yapılacak katkıların ister etkinliğe şahsen katılarak birlikte yenilecek yemek ile olabileceğini, ya da istenilirse direk bağış yapılarak da mümkün olabileceği duyuruldu ve ilgi duyan halkimizn daha fazla bilgi için rotaryclubkyreniacosmopolitan@gmail.com temasa geçilebileceği vurgulandı.

Çocuk felci hastalığı ile ilgili kısaca bilgi veren kulüp sekreteri çocuk felci hastalığının (diğer bir deyişle poliomyelit), polio virüs adı verilen ve kontamine su veya gıdaların tüketimi ile bulaşabilen virüslerle ortaya çıkan bir hastalık olduğunu vurguladı. Vücudun çeşitli yerlerinde sinir hücrelerinin tahrip olmasına bağlı felç gelişimi ile kendini gösteren bu hastalığın, şiddetli tablolarda hayatı tehdit edebilen bir enfeksiyona dönüşebildiğini de belirti. 1950 li yıllardan buy ana aşılar ile kontrol almak için dünya çapında çalışılan bu hastalık günümüzde bile hala görülebilmekte ve Dünya Sağlık Örgütü’nün 5 Ağustos 2023’teki açıklamasına göre “Uluslararası Önem Arz Eden Halk Sağlığı Acil Durumu” olarak tanımlanmaktadır.