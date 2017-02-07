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  3. BİR ESRARENGİZ TESADÜF DAHA! 2012'DE BİLMİŞLER..
BİR ESRARENGİZ TESADÜF DAHA! 2012'DE BİLMİŞLER..

BİR ESRARENGİZ TESADÜF DAHA! 2012'DE BİLMİŞLER..

Bir esrarengiz tesadüf daha! 2012'de bilmişler..

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Günümüzün en çok izlenen dizisi the Simpsons'ın Donald Trump'ı 16 yıl önce başkan yapmasından tutun, daha birçok tarihteki kritik olaylara gönderme yaptığı biliniyor... Şimdi de The Simpsons'ın Lady Gaga'nın Super Bowl için yaptığı şovu da önceden bildiği konuşuluyor!

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