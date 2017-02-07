TELSİM BAZ İSTASYONU LAPTA BELEDİYESİ TARAFINDAN İKİNCİ KEZ MÜHÜRLENDİ.

Telsim Baz istasyonu Lapta Belediyesi tarafından ikinci kez mühürlendi.

Geçtiğimiz haftalarda Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meskun mahal içerisine Telsim tarafından izin alınmadan kaçak olarak kurulmaya çalışılan ve bölge sakinlerinin tepkisini de çeken baz istasyonu, Lapta Belediyesi Kolluk Birimi tarafından müdahale edilerek mühürlendi.

Bugün Telsim görevlileri tarafından yasa tanımaz ve halk sağlığını umursamaz bir şekilde belediye mühürü kırılarak baz istasyonu yeniden devreye konulmak istendi, Lapta Belediyesi Kolluk Birimi'nin müdahalesi ile Telsim tarafından yapılmak istenen uygulama yeniden durdurularak ikinci kez mühürlenmiştir ayrıca söz konusu şirket hakkında yasal işlem başlatılmış olup Lapta Polisi tarafından dava okunmuştur.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu tür istasyonların meskun mahal içerisine kurulmalarının halk sağlığı açısından büyük sakıncaları olduğu ve bölge sakinlerinin de bu yöndeki endişe ve tepkilerini, imza toplayarak belediyeye yazılı olarak bildirdiklerini belirterek, meskun mahaller içerisinde kurulacak olan bu tür baz istasyonlarına halk sağlığını ön planda tutarak kesinlikle izin verilmeyeceği ve geçmişte de bu tür uygulamaları izinsiz ve kaçak olarak yapan diğer ilgililere yönelik de yasal işlem başlatılacağı belirtilmiştir