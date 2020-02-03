BİR HAFTA İÇİNDE 56 TRAFİK KAZASI, 1 ÖLÜ!

27 Ocak – 02 Şubat 2020 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 56 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 1’i ölümle, 19’u yaralanmayla ve 36’sı hasarla sonuçlandı. Ölümle neticelenen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 23 kişi yaralandı. Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri, süratli araç kullanmak (15), kavşakta durmamak (12), dikkatsiz sürüş yapmak, (10), yakın takip (10) ve diğer etkenler (9) yer aldı. Kazalarda toplam hasar miktarı 645,300.00 TL’dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir.

Lefkoşa: 25

Gazimağusa: 9

Girne:18

Güzelyurt:2

İskele : 2

Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde toplam 859 trafik suçu tespit edilmiş olup, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. 27 Ocak – 02 Şubat 2020 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6648 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontrol edilen araç sürücülerinin 859’u ile ilgili ileri işleme gidilmiştir. Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 159’u süratli araç kullanmak, 7’si tehlikeli sürüş yapmak, 20’si dikkatsiz sürüş yapmak, 132’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 18’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 16’sı alkollü araç kullanmak, 123’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 113’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 30’u muayenesiz araç kullanmak, 29’u sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 3’ü "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 10’u “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 1’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 5’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 1’i takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ve 188’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.