BİR SONRAKİ DURUŞMA 10 OCAK'TA!

Yasa dışı kürtaj davasında dün Ayşegül İşbilen ve Taner Okburan’ın avukatı Emre Kadri’nin rahatsızlığı nedeniyle önümüzdeki haftaya ertelendi

Devrim DEMİR

Kamuoyunda “Kürtaj davası” adıyla bilinen, Ada Hospital’da bazı hamileliklerin yasa dışı sonlandırılmasıyla ilgili 6 sanıklı dava ya Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.

Savunma avukatları Serhan Çınar ve Mustafa Şener geçtiğimiz hafta tanıklarını tamamladı.

Dün sanık Ayşegül İşbilen ve Taner Okburan’ın avukatı Emre Kadri’nin rahatsızlığı nedeniyle dava görüşülemedi.

Tutuklu yargılanan Doktor Fahri Karagözlü, Doktor Rasiha Serdaroğlu, Doktor Mehmet Ali Tunçbilek, Doktor Verda Özkent Tunçbilek, ebe Ayşegül İşbilen ve emekli hemşire Taner Okburan dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin huzuruna çıkarıldı.

Yargıç Murat Soytaç ve Seran Bensen’in üye olarak yer aldığı heyete yalnızca bu dava için Girne Kaza Mahkemesi Başkanı Fatma Şenol başkanlık ediyor.

Şenol: Tehir talepleri davanın uzamasına etken

Girne Kaza Mahkemesi Başkanı Fatma Şenol, sanık Ayşegül İşbilen ve Taner Okburan’ın avukatı Emre Kadri’nin beyanı doğrultusunda, davanın görüşülemeyeceğini belirtti.

Şenol, sanık avukatlarının tehir taleplerinin davanın uzaması için büyük etken olduğuna dikkati çekerek, bu aşamadan sonra talep edilecek tehir taleplerine titizlik gösterilmesine vurgu yaptı.

Mahkeme başkanı Fatma Şenol, duruşmayı yeni tanıkları dinletmek üzere 10 Ocak saat 11.00’e erteleyerek oturumu kapadı.

Şenol, sanıkların ilgili tarihe kadar merkezi cezaevinde tutuklu beklemelerine emir verdi.

Havadis