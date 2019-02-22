Bir türlü istediğini alamıyor!

21 Şubat reyting sonuçları: Bir Zamanlar Çukurova, Avlu, Bizim Hikaye ve Çarpışma reyting yarışı…

21 Şubat akşamının reyting sonuçları belli oldu. Reytinglerde Bir Zamanlar Çukurova, Avlu, Bizim Hikaye ve Çarpışma yarıştı. Peki sonuçlara göre birinci kim oldu? İşte reyting sıralaması...

Reyting sonuçlarına göre total raporunda Bir Zamanlar Çukurova birinci oldu, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ikinci sırada yer aldı. Bizim Hikaye reyting sıralamasında dördüncü olurken, Avlu beşinci oldu. Çarpışma ise on dördüncü sırada yer aldı. İşte total reyting sonuçlarına göre ilk 20 sıra…

REYTİNG SONUÇLARI 21 ŞUBAT