Birbirlerini ciddi şekilde darp ettiler!

Haberci Gazetesinde yer alan habere göre; Karşılıklı olarak birbirlerini darp eden (Kuzey Tarık) Tarık Altıner ve sevgilisi Sinem Çağman, tutuklanarak bu sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Tarık Altıner’in kız kardeşinin evinde misafir olarak bulundukları bir esnada, ilişkilerinin kötü gittiği gerekçesiyle aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde; Altıner, Sinem Çağman’ın sol gözüne defalarca tokat atarak Çağman’ı ciddi şekilde darp etti. Sinem Çağman’da Tarık Altıner’in sol kulağına yumruk atarak Altıner’in kulak zarının patlamasına neden oldu. Darp raporu alarak karşılıklı şekilde birbirlerinden şikayetçi olan Altıner ve Çağman tutuklanarak teminat maksatlı mahkemeye çıkarıldı.

Altıner, ‘Ciddi Darp’ suçlamasıyla methalder olurken, Çağman ise Vahim zarar suçlamasıyla yargılanacak. Altıner ve Çağman, teminata bağlanarak ileride yargılanmak üzere serbest bırakıldı.