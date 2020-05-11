Rum kesiminde 10 bin lise son sınıf öğrencisi okulla döndü

Koronavirüsü nedeniyle mart ayından bu yana uygulanan önlemler çerçevesinde kapalı olan kamu okulları bugün açıldı ve yaklaşık 10 bin lise ve meslek okulu son sınıf öğrencisi okullarına döndü.

Okullarda Sağlık ve Eğitim bakanlıklarının talimatları uygulanıyor; her sınıfta 12 öğrenci olacak.

Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades, geçen hafta yaptığı açıklamada, hükümetin okulların açılmasıyla ilgili kararların uygulanmasının, epidemiyolojik veriler, uzmanların görüşleri, öğretmenler, çocuklar ve yakın çevrelerindeki kişilerin sağlık protokollerini uygulamalarına bağlı olduğunu belirtmişti.

Eğitim ve Kültür Bakanı Prodromos Prodromou, öğrencilerin okullara döneceğini ve bunun sıkı sağlık önlemleri ve protokollerin uygulanmasıyla yapılacağını söyledi.

Ebeveyn birlikleri ve öğretmen sendikaları ile siyasi partiler okulların yeniden açılması kararıyla ilgili olarak endişelerini ifade ettiler.

Bakan Prodromou, geçen hafta yaptığı açıklamada, okullarda 20 bin (öğrenci ve öğretmenlere) COVID-19 testi yapılacağını açıklamışı.

Bakan, lise son sınıflarında derslere 11 Mayıs’ta başlanacağını, ilk ve orta eğitimde ise okulların 21 Mayıs’ta geri dönüleceğini duyurmuştu.



Kıbrıs Haber Ajansı