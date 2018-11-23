Birbirlerini takibe aldılar!
Birbirlerini takibe aldılar!
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Aşk yaşadıkları iddia edilen iş adamı Sadettin Saran ve Sırp şarkıcı Emina Jahovic, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibe aldı.
Geçtiğimiz günlerde aralarında aşk söylentisi çıkan Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic ve iş adamı Saadettin Saran, instagram hesabından birbirlerini takibe aldı.
Sadettin Saran'ın, geçtiğimiz günlerde instagram sayfasında paylaştığı fotoğraf sosyal medyada olay olmuş, Saran'ın yanındaki kişinin Emina Jahovic olduğu iddia edilmişti.
Yorumların ardında fotoğrafın altına 'kızım' notunu düşen Sadettin Saran, kısa bir süre sonra fotoğrafı silmişti.
Etiketler : Sadettin Saran, Emina Jahovic, sosyal medya, takip
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