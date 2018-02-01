BİSİKLETTE ULUSLAR ARASI HEYECAN YAŞANACAK!

Geleneksel Uluslararası Bisiklet Turu'nun üçüncüsü 9-11 Şubat tarihleri arasında düzenleniyor. Üç gün ve üç ayrı etaptan oluşacak yarışlarda 380 kilometre koşulacak

Geçtiğimiz yıl muhteşem bir organizasyon ile gerçekleştirilen Geleneksel Uluslararası Bisiklet Turu'nun 3'üncüsü 9-11 Şubat tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs'ta düzenleniyor. 3 gün ve 3 ayrı etaptan oluşacak yarışlarda 380 kilometre koşulacak.

Kuzey Kıbrıs'ın doğan güzellikleri arasında 19 farklı beldeden geçerek yapılacak yarışa bu yıl 10 ülkeden 15 takım 150'ye yakın sporcu katılıyor. İki yarışın Girne, son yarışın ise Lefkoşa'dan start alacağı yarışmada 300 kişiye yakın gönüllü çalışırken toplamda 10 bin dolar para ödülü dağıtılacak. Bütün bitişler Lefkoşa'da olurken, ilk iki günün yarışları sabah saat 11:00'de başlayacak. Halk Koşusu, Grand Fondo Bisiklet yarışı ve Kriteryum yarışlarının yer alacağı üçüncü gün çeşitli aktiviteler, partiler ve eğlenceler ile spor severlerin katılımı bekleniyor.

'VELESBITINI AL DA GEL'

Bu yılki organızasyonun içerisinde 'Velesbitini al da gel' sloganı ile düzenlenecek Halk Koşusu saat 11:00'de, Grand Fondo yarışı saat 09:30'da ve Kriteryum sürüşü ise saat 12:00'de start alacak. Grand Fondo Yarışı için son başvuru tarihi ise 5 Şubat olarak belirlenirken, başvurular kuzeykibrisgranfondo.net adresinden online şekilde yapılabilecek.