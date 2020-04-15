Biyologlar Derneği:Endişe verici

Biyologlar Derneği, bazı sektörlerin ve devlet dairelerinin açılması olasılığının, Covid-19 virüsünün yeninden yayılma göstermesi olasılığı açısından endişe verici olduğunu belirtti.

Dernek Başkanı Hasan Serpten yaptığı yazılı açıklamada, uzmanların, dünyada salgının önüne henüz geçilemediğini, yayılmasının hızla sürdüğünü, temasın önlenmesiyle sosyal izolasyonun sağlanmasının halen daha tek seçenek olduğunu belirttiğine işaret etti.

Bugüne kadar toplum olarak virüsle mücadelede “başarılı” süreç geçirildiğini kaydeden Sarpten, “Bizim gibi zor şartlar altında ayakta duran bir ülkede ‘normalleşme’ son derece önemlidir. Ancak, son günlerde yeni vaka sayısının düşük olmasına bakarak, hükumet tarafından gelen ‘yatay seyire geçtik’ söylemlerini ve alel acele sınırların kaldırılarak bazı sektörlerde ve devlet dairelerinde açılıma gidilmesi endişeyle karşılanıyor. Öyle ki, sadece birkaç haftaya bakarak dünyanın hiçbir ülkesinin başaramadığını yaparak ‘virüsü yendik’ havasına girilmesi ve hatta dünyaya örnek olacak bir başarı elde ettiğimizi söylemek en hafif tabirle gülünçtür” dedi.

Dünyada 30 günlük sürede virüsü kontrol altına alan ve yeniden kepenk açan ülke bulunmadığını kaydeden Sarpten, “Bu çerçevede, halihazirda 30 Nisan’a kadar kamudaki idari tatilin ve 17 Nisan’a kadar da kısmi sokağa çıkma yasağının yürürlükte olduğu ülkemizde en azından ay başını bile beklemeden salgının 37’nci gününde açılımlara başlanmasından anladığımız bunun arkasının süratle geleceğidir” dedi.

Sarpten, şu ana kadar sürecin başarılı götürülmesinin temelinde hükümetin aldığı tedbirler kadar, kurallara uyarak eve kapanan toplumun geneli ve insan üstü bir gayretle çalışan doktorlar ve sağlık personelinin yattığını kaydetti.