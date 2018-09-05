"BİZE EKMEK PARASI VERSİNLER!"

Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları burada yaptığı açıklamada, bugün gerçekleştirdikleri eylemin bir varoluş mücadelesi olduğunu belirtti.

Hayvancının üretimden vazgeçtiğini belirten Naimoğluları, hükümete seslenerek “Bize ekmek parası versinler. Hayvancı yok oldu”dedi.

Son dönemde yapılan zamları eleştiren Naimoğluları “Bir hükümet zam yapıyor, bir tüccar zam yapıyor. Aylardır hayvancı, ciftçi, üretici özveride bulunuyor. Buna rağmen hayvancının arpasına yüzde 140 zam yapılıyor.”diye konuştu.

Naimoğluları, “İster gelip açıklama yapsınlar ister yapmazlar. Bu iş bitmiştir” dedi.