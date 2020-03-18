Türkiye yönünden gelen uçuşları karantina kapsamına almayan Bakanlar Kuruluna sosyal medya üzerinden tepki çığ gibi büyürken eski Sağlık Bakanı Filiz Besimde açtı ağzını yumdu gözünü.Besim'in açıkamaları şöyle :

'Bizi Felakete Sürüklüyorlar...

Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve hükümete sesleniyorum. Günlerdir anlatmaya çalışıyoruz. Bu hastalığı sıkı karantina kuralları ve maksimum test yaparak yenebiliriz. Yurt dışından biraz önce gelenleri evlerine yolladınız. Biraz sonra gelecek olan uçağı da eve yollayacaksınız.

Türkiye Cumhuriyeti’nden gelenleri de eve yollayacaksınız. Normalde şu anda Sağlık Bakanlığı’nın ekibi Ercan’da olup gelenleri teslim alması gerekir.

Siz neredesiniz.

Bizi felakete sürüklüyorsunuz.'