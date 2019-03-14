"BİZİ KIRMIZI KART GÖSTERMEYE ZORLAMAYIN!"

Kamu reformu olarak bilinen Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’na karşı örgütlü olduğu tüm iş yerlerinde bugün tam gün grev uygulayan Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası’nın (KAMU-İŞ) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hükümete sarı kart gösterdiklerini belirterek “Bizi kırmızı kart göstermeye zorlamayın” dedi.

Grev sürerken Başbakanlık önünde toplanan Kamu-İş ve greve destek veren Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), Kıbrıs Türk Memur Sendikası (MEMUR-SEN), Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (VERGİ-SEN), Hazine Çalışanları Sendikası (HAZİNE-SEN), Meclis Çalışanları Sendikası (MEC-SEN), Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) ile Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (TEL-SEN), yarın saat 12.00’de Başbakan Tufan Erhürman’la görüşmeye çağrıldı.

Başbakanlık önündeki eylem sırasında, “hükümet istifa”, “döviz düştü zamlar geri çekilmedi”, “hani halkın partisiydiniz”, “hani emekçiydiniz” gibi sloganlar atıldı.

Sarı kartları başbakanlık binasına doğru tutan katılımcılar, daha sonra davullar eşliğinde halay çektiler.

SARDAROĞLU: “KIRMIZI KARTA ZORLAMAYIN”

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu basına yaptığı açıklamada, “kamu reformu” olarak bilinen Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nda işçi haklarının geri götürmesinden dolayı yasanın “modern kölelik yasası” olduğunu ve kabul etmeyeceklerini kaydetti.

Memleketi mağdur etmek istemediklerini fakat hükümetin kendilerini bu noktaya sürüklediğini dile getiren Serdaroğlu, “Hükümete sarı kart gösteriyoruz. Bizi kırmızı kart göstermeye zorlamayın” şeklinde konuştu.

1988’den bugüne gelmiş geçmiş hükümetlerin kamuya işçi statüsünde istihdam yaptığını ve bu işçilerin kamuyu, memur arkadaşlarıyla birlikte yıllardır omuzlarda taşıdıklarını dile getiren Serdaroğlu, memurlar ile masa paylaşarak bugünlere gelindiğini kaydetti.

“ÇALIŞANLAR KIRIK TUVALETLİ BİNALARDA HİZMET VERİYOR”

“Hükümet edenler çalışanları suçlarken, çalışanlara çalışmaları için güzel ortam hazırlamadan verim bekliyorlar. Biz buna da şiddetle karşıyız” ifadelerini kullanan Serdaroğlu, bugün birçok işçinin ve memurun asbestli binalar altında, kırık tuvaletli binalarda hizmet vermeye çalıştıklarını belirtti.

“KAMUDA VERİMLİLİK İSTERSENİZ SORUNLARI ÇÖZÜN”

Kamuda verimliliği artırmak isteyenlerin ilk önce var olan sorunları çözmesi gerektiğine dikkat çeken Serdaroğlu, “Önce yollarımızı, hastanelerimizi, okullarımızı düzeltecekler. Görecekler ki iyi bir idarecinin peşinden tüm çalışanlar koşarak gider. Biz çalışanlar olarak gelmiş geçmiş hükümetlerde hâlâ bu memleketi idare edecek bir zihniyet görmedik. Halk olarak bıktık, usandık” dedi.

“İCRAAT YAPIN… BİZE İŞLEMEYE NİYETİNİZ OLDUĞUNU GÖSTERİN”

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, geçmiş hükümeti suçlayarak koltuklarda oturulduğunu belirterek “Tek yaptıkları şey geçmişi suçlamak. Kardeşim seçim arifesinde bu suçlamaları yapıyorsunuz, vaatler veriyorsunuz. Bırakın artık bir öncekinin doğrusunu yanlışını tartıştırmayı, icraat yapın. İşlemeye niyetiniz olduğunu bize gösterin. Biz işliyoruz. Bu haklar işleyerek 30-35 yılda emek verilerek alındı” ifadelerini kullandı.

“İŞÇİLERİN DE AKLI VAR”

Kamu reformuyla ilgili yasa tasarısında; masa başında işçi çalıştırılamayacağının yer aldığını söyleyen Serdaroğlu, bir işçinin hem bedeni hem da fikri olduğunu, işçinin hem beden gücü isteyen işlerde hem de masa başında çalışabileceğini çünkü işçilerin de aklı olduğunu kaydetti.

Kendilerine bugüne kadar verilen tüm işleri hakkı ile yaptıklarını söyleyen Serdaroğlu, “Bugüne kadar bize bu işleri kendileri verdi. Biz de kendilerinin verdikleri işleri yapıyoruz. N’oldu şimdi kendi kendilerini mi inkar ediyorlar?” diye sordu.

“ÖZEL SEKTÖR DE DÜŞÜNÜLMELİ…”

Kimsenin mağdur olmaması gerektiğini kaydeden Serdaroğlu, özel sektör çalışanlarının da düşünülmesi ve onların da çalışma koşullarına el atılması gerektiğini belirtti.

Serdaroğlu, kendileriyle aynı masaya oturan Çalışma Bakanı’nın özel sektörde sendikalaşmayı savunken öte yandan da işçi haklarıyla ilgili olumsuz şeyler söylediğini öne sürerek bu hakların emek verilerek alındığını ve kötü bir örnek olan özel sektörü kendilerine örnek göstermemeleri gerektiğini kaydetti.

“BAŞBAKAN İLE GÖRÜŞMEDEN OLUMLU SONUÇ BEKLİYORUZ”

Başbakan ile yarın saat 12.00’de görüşeceklerini ve kaosun bitirmesini ümit ettiklerini söyleyen Ahmet Serdaroğlu, görüşmede sonuç alınamaması halinde 12 sendika ile birlikte bir sonraki eylemleri planlayacaklarını ve birlikteliklerini göstereceklerini belirtti.

Kimsenin hafta sonu çoluğunu çocuğunu bırakıp çalışıp mesai alma derdinde olmadığını dile getiren Serdaroğlu, hükümetin isterse vardiya usulü çalışmaya geçebileceğini ama “beleşe” kimsenin çalıştırılamayacağını kaydetti.