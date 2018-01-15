BM’NİN B PLANI

Güneydeki seçimlerden sonra Guterres çerçevesi “raylarında” hareket başlatılacağı, bu çaba başarısız olursa, ana niteliği iki devlet mantığı olan B planının hazırlıklarına başlandığı ileri sürüldü.

Fileleftheros gazetesi, ilk etapta Guterres Çerçevesi temelinde hareket edecek bir çalışma hedeflendiğini, başarısız olunması halinde ise hazırlıklarına şimdiden çeşitli düzeylerde başlanan ve ana niteliği iki devlet mantığı olan B Planı’nın devreye sokulacağını savundu.

BM Genel Sekreteri’nin birkaç gün önce yayınlanan Barış Gücü ile ilgili raporunun, Rum başkanlık seçimlerinin ertesinde cereyan edecek gelişmelerin ön habercisi addedildiğine dikkat çeken gazete, raporda kullanılan üslubu gösterge diye niteledi.

“GUTERRES RAPORU”

Haberde, sözü edilen raporda “Kıbrıs Cumhuriyeti” ifadesinin tamamen ortadan kaldırılıp, yerine “Kıbrıs hükümeti” ifadesi getirildiğine, “Kıbrıs Türk makamları” ifadesi kullanılarak da kendi kendini yöneten iki bölge çağrışımına olanak yaratıldığına dikkat çekildi.

Gazete, Kıbrıs sorununa müdahil bazı üçüncü tarafların, perde gerisinde, iki devlet temelinde anlaşma için yeni bir senaryo görüşülmesi konusunda Rum Yönetimi çevrelerinden işittiklerinden cesaretlenmiş göründüklerine dikkat çekti. Gazete, bu meselenin halihazırda görüşüldüğü ve Rum başkanlık seçimlerinden sonra, seçimden çıkacak sonuca göre sistemli şekilde ileri götürüleceği yolunda bilgi edindiğini yazdı.

BAŞKA BİR ZEMİN”

Habere göre Kıbrıs sorununda olup bitenleri dolaylı takip eden yabancı bir diplomat, KKTC’ye varlık (toprak, yetki, halk) olarak yaklaşılmasının, şimdilik perde gerisinde tutulan görüşmelerin başka bir zemine oturtulmasına araç olduğuna dikkat çekti.

Haberde Genel Sekreter’in BM Barış Gücü’yle ilgili raporunda kullandığı “Kıbrıs MEB’i” ifadesi Rum Yönetimi tarafından olumlu görülse de, bu paragrafta, “Türkiye’nin enerji konularına yalnız araştırma değil paylaşıma da müdahil edilmesi çabasının” belirgin olduğuna işaret edildi.

DOĞAL GAZ KONUSU

“Diplomatik kaynak bu konuda Lefkoşa’dan yanlış mesajlar verildiğini söyledi” denilen habere göre, Rum Yönetimi doğal gazın yönetilmesinde baskı ve korku gösteren hareketlerde bulunuyor, bu anlaşılıyor.

Bazı çevreler; Kıbrıs sorununda anlaşma sağlanmadan doğal gazın değerlendirilemeyeceğini düşünüyor. Bu yaklaşım da, başkanlık seçimlerinin ertesinde beklenen ve Rum Yönetiminin korkularına dayanacak gelişmeleri yola koyuyor.

Habere göre diplomatik düzeydeki hazırlıklar, geçen Aralık ayında başladı. Amerikalılar çeşitli taraflara; Kıbrıs sorunu da dahil bölgedeki açık meselelerin kapatılması gerektiğini iletti. İngilizler ise dışişleri bakanlığı aracılığıyla daha metotlu hareket ediyor ve başka ülkeleri de dahil ediyor.

Edinilen bilgilere göre yeni inisiyatif, Guterres çerçevesi “raylarında” hareket edecek. Bu çaba başarısız olursa B planı devreye sokulacak.

Ana niteliği iki devlet mantığı olan B planının hazırlıklarına şimdiden başlandı ve daha şimdiden çeşitli çevrelerle görüşüldü. Yeni çaba için Mart’tan Haziran’a kadar olan dönem değerlendirilecek. 2018’in ilk yarısı içerisinde şu veya bu şekilde bir sonuç alınması için de Barış Gücü konusu baskı unsuru olarak kullanılacak.