Boğularak Yaşamını Yitirdi
Gaziveren’de Afrodit Sitesi Sahilinde...
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Nassberger boğularak hayatını kaybetti
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 17:40 sıralarında, Gaziveren’de Afrodit Sitesinin bulunduğu sahilde, Afrodit sitesinde sakin İsveç vatandaşı Lennart Nassberger (E-69) yüzmek için girdiği denizin aşırı dalgalı olması neticesinde dalgalara kapılarak boğularak yaşamını yitirmiştir. Polisin olayla gili soruşturması devam etmektedir.
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