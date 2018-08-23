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Boğularak Yaşamını Yitirdi

Boğularak Yaşamını Yitirdi

Gaziveren’de Afrodit Sitesi Sahilinde...

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Nassberger boğularak hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 17:40 sıralarında, Gaziveren’de Afrodit Sitesinin bulunduğu sahilde, Afrodit sitesinde sakin İsveç vatandaşı Lennart Nassberger (E-69) yüzmek için girdiği denizin aşırı dalgalı olması neticesinde dalgalara kapılarak boğularak yaşamını yitirmiştir. Polisin olayla gili soruşturması devam etmektedir.

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