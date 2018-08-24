Girne’de araç yayaya çarptı

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; 24.08.2018 tarihinde saat 00.05 raddelerinde Girne’de Ecevit caddesi üzerinde çift şeritli yolda yolun sağ şeridinde üzerinde Kuzey istikametine doğru seyreden Girne’de sakin Gary Steven Gunning (E-55) yönetimindeki KN 131 plakalı Pegaut marka salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada yolun Doğu kısmından Batı kısmına yaya olarak geçmeye çalışan adada turist Anadolu Hotelde kalan Suat Ünlü (E-53)’e aracının sağ ön kısmı ile çarptı.