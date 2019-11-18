BONZAİ ÇEŞİT DEĞİŞTİRDİ!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, Mağusa’da İsmet Karataş’ın evine düzenlediği baskında üzerlerinde Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde spreyi bulunan 425 adet kağıt parçası ele geçirdi.

PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine İsmet Karataş’ın evine baskın düzenledi. Narkotik ekipleri düzenledikleri baskın sonucunda konu evde üzerlerinde Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde spreyi bulunan toplam 425 adet kağıt parçası ele geçirdi. Mesele ile ilgili olarak da İsmet Karataş tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılan zanlı Karataş aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

425 adet kağıt parçası bulundu

Meselenin tahkikat memuru Hasan Selvili, alınan ihbar üzerine 16 Kasım 2019 tarihinde zanlı İsmet Karataş’ın evinde arama yapıldığını söyledi. Yapılan aramada yatak odasındaki komodin üzerinde, üzerlerinde Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde spreyi bulunan 415 adet beyaz kağıt, yine aynı yerde tütün cüzdanı içerisinde 1 adet üzerinde Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde spreyi bulunan beyaz kağıt ve 8 adet muhtelif ebatlarda kesilmiş Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde spreyi bulunan beyaz kağıtlar ile kül tablası içerisinde tütünle karışık 1 adet Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde spreyi bulunan beyaz kağıt parçalı ucu yanık sigara bulunduğunu açıklayan Selvili, zanlının tutuklandığını belirtti. Selvili, mesele ile ilgili olarak zanlının ilk beyanında konu kağıtları Mağusa’da tanımadığı bir kişiden 300 TL karşılığında aldığını söylediğini ifade ederek, konu kağıt parçalarını aldığı kişi hakkında araştırma yapılacağını söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını söyleyen Selvili, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Zehra Bilgeç, zanlı İsmet Karataş’ın tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.